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الكرملين يعلق على خطط ترامب حول غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين يعلق على خطط ترامب حول غزة



موسكو/سما/

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على فكرة الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وإعادة بنائها، إنه يجب انتظار تفاصيل هذه الخطة، لأنه تظهر أسئلة كثيرة حولها.


وأضاف ممثل الكرملين: "هنا يجب أن ننتظر بعض التفاصيل، إذا كان الحديث عن خطة عمل مطردة. هناك ما يقرب من 1.2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع، وهذا هو السؤال الرئيسي. هؤلاء هم الأشخاص الذين وعدوا بحل الدولة لمشكلة الشرق الأوسط بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وغيرها. هناك العديد من هذه الأسئلة. لا نعرف التفاصيل بعد، يجب التحلي بالصبر هنا".


في وقت سابق، اقترح ترامب فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم. وشدد على ضرورة ترحيل سكان القطاع إلى دول أخرى وبالذات مصر والأردن.

وزعم الرئيس الأمريكي بأن الفلسطينيين، سيغادرون قطاع غزة لو كان لديهم خيار آخر.

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