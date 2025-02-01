تدوينة عن الجيش المصري تثير حفيظة الإسرائيليين

شهد تطبيق "إكس" سجالا خلال الساعات الماضية، وسط تغريدات واتهامات متبادلة بسبب تغريدة مصرية للمحلل السياسي محمد نور هدد فيها الجيش الإسرائيلي في حال أصر على تهجير الفلسطينيين.

ولفت نور بتهكم إلى أن المرشد الإعلى للإخوان إسرائيلي الجنسية يدعى إيدي كوهين، موضحا أن هناك سيلا من الشائعات اليومية التي تستهدف الأمن القومي المصري.

وقالت إحدى الشخصيات: "وجه إدعاءاتك وتهديداتك إلى ترامب. لقد سعدت بالمساعدة".

وأشار إلى أنه تلقى تهديدات كثيرة بعد توجيه رسالة باللغة العبرية للإسرائيليين ووضعها على كل الغروبات وصفحات الرموز السياسية لإسرائيل ورد عليها موظفون في مكتب نتنياهو ونواب في الكنيست وقيادات في الجيش الإسرائيلي.

ليرد مغردون إسرائيليون بتهديدات صريحة ومباشرة، وتذكير بما حدث في يونيو من العام 1967.

وقال مغرد آخر: رسالة من مواطن إسرائيلي: اسكت ولا تهدد، سنلقي قنبلة نووية واحدة على جيشك ولن ترى سيناء إلا في أحلامك. إذا واصلتم التهديد فإننا سنأخذ القاهرة منكم أيضاً."