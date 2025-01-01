ما حقيقة اختراق هاكر مصري لقناة 14 الإسرائيلية؟

نفى المحلل السياسي الإسرائيلي موتي كاستيل عملية اختراق قناة 14 الإسرائيلية خلال كلمته على التلفاز في بث مباشر.

ونشر كاستل تغريدة يؤكد فيها أن اختراق الشاشة أثناء كلمته مزعوم وليس له أساس من الصحة، وهي أخبار كاذبة.

وبحسب اللقطات، اختفى الضيوف فجأة من الشاشة، ليحل محلهم النشيد الوطني المصري والعلم المصري.

وظهرت على الشاشة لافتة تقول: "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان"، بينما جاء في رسالة متحركة: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. فلسطين ستبقى حرة".

تبين أن الفيديو المتداول مأخوذ من مقطع فيديو مسجل لمحلل إسرائيلي يتحدث عن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، يعود تاريخه إلى 5 فبراير، وليس بتاريخ 9 فبراير، مما يظهر أن الاختراق المزعوم مجرد خدعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.