أردوغان: على إسرائيل وحدها دفع فاتورة إعادة إعمار غزة

أنقرة/سما/

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لن يتم السماح بحصول نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن على إسرائيل أن تدفع فاتورة إعادة إعمار غزة وحدها.



وقال أردوغان في تصريح إنه "لا يمكن أن يحل السلام والهدوء والتنمية الإنسانية في مكان لا توجد فيه عدالة يتم تجاهلها لمصالح وحشية"، معتبرا أن "هيكلية الأمم المتحدة التي لا يوجد فيها تمثيل للعالم الإسلامي لا يمكنها أن تنشر العدالة لأنها غير عادلة بحد ذاتها".



ورأى أن "العالم بحاجة إلى فهم جديد ونظام عالمي جديد لحل مشاكله في جميع المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية ومن التجارة إلى الأمن"، داعيا إلى "بناء نظام عالمي عادل يحتضن الجميع ويرى بالاختلافات ثراء ضرورة ملحة وليست خيارا".

واعتبر أردوغان أن "المجتمع الدولي رسب في امتحان غزة ولم يستطع إيقاف جرائم الاحتلال"، لافتا إلى "أننا تلقينا تهديدات وعراقيل بسبب موقفنا من القضية الفلسطينية ووقفنا إلى جانب قطاع غزة".

وأشار إلى أن "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بغزة وتراوغ من أجل المماطلة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مبينا أن "التكلفة المالية للدمار في غزة تقدر بـ100 مليار دولار والمتسبب بها إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو".

وشدد على أنه "يجب تحصيل التعويض من الإدارة الإسرائيلية على الدمار الذي تسببت به في غزة ومن ثم البدء بعملية إعادة إعمار القطاع"، مضيفا: "يجب على نتنياهو البحث عن موارد لتعويض الأضرار البالغة 100 مليار دولار المتسبب بها في غزة بدلا من البحث عن مكان للفلسطينيين".

وجزم أردوغان أنه "لا أحد يمتلك القدرة على تعريض الشعب الفلسطيني لنكبة جديدة"، مشددا على أنه "يجب أن تعود المنازل والأراضي وأماكن العمل التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون إلى الفلسطينيين أصحابها الحقيقيين".