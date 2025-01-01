معروف يطالب بتحرك عربي عاجل بعد تصريحات ترامب

غزة/سما/

انتقد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القطاع، قائلا إنها "تعكس جهلا واضحا بطبيعة غزة السياسية وطبيعة الصراع مع إسرائيل".



وأكد معروف أن ترامب "إذا كان معنيا حقا بالشعب الفلسطيني، فعليه إنهاء الاحتلال بدلا من إطلاق التصريحات غير المدروسة".

وأشار إلى أن "أكثر من 14 ألف شخص لا يزالون مفقودين، بينما يعتقد أن عددا كبيرا منهم تحت أنقاض المباني المدمرة".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من استخراج جثامين أكثر من 600 شهيد منذ وقف العدوان الأخير"، مشيرا إلى أن عشرات الجرحى مهددون بفقدان أطرافهم بسبب تأخر خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، دعا معروف إلى عقد مؤتمر عربي عاجل لبحث آليات وقف المخططات الأمريكية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "القمة العربية المقبلة في مصر يجب أن تركز على إفشال هذه المخططات".

كما طالب الدول العربية بتوفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، خاصة في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية، حيث لم يصل حتى الآن سوى ربع العدد المطلوب من خيام الإيواء.

وأكد أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور يوما بعد يوم، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.