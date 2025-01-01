مصر توجه رسالة لأمريكا حول تهجير الفلسطينيين

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، موقف مصر الثابت بشأن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وأوضح عبد العاطي أن هناك توافقا عربيا كاملا حول هذه القضية، مشددا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والتمسك بها.

وتناول اللقاء، الذي جاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، "الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". وأشار عبد العاطي إلى "الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف ومتسارع".

وشدد الوزير المصري على أهمية البدء في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معربا عن رفض مصر القاطع لأي خطط قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويحقق للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وكانت القاهرة ردت على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرتها "مضللة وغير دقيقة".

وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها لما وصفته بـ"الادعاءات والتضليل المتعمد" الذي تضمنته تصريحات نتنياهو، والتي زعم فيها أن مصر تمنع مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة.

وردت مصر على هذه الاتهامات بالإشارة إلى جهودها الكبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث تم إدخال أكثر من 5000 شاحنة محملة بالمساعدات منذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. وأكد البيان المصري أن هذه الجهود تتناقض تماما مع الادعاءات الإسرائيلية، مشددا على أن القاهرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة.