الجيش الإسرائيلي يعلن إتاحة عودة سكان غزة سيرا إلى شمال القطاع عبر محورين رئيسيين

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إتاحة المجال لعودة سكان قطاع غزة سيرا إلى شمال القطاع عبر محوري صلاح الدين والرشيد، تنفيذا لبنود الاتفاق.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد استكمال الاستعدادات اللازمة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.



وجاء في البيان ما يلي:

‏️عودة السكان مشيا إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم، عن طريق شارع "الرشيد" (المحور الساحلي).

أن حركة السيارات إلى شمال القطاع ستكون رهنا بالتفتيش عبر محور صلاح الدين، مع التأكيد على حظر انتقال المسلحين أو نقل الوسائل القتالية عبر هذه المحاور، حيث سيُعتبر ذلك خرقا للاتفاق.

كما حذر البيان من التعاون مع أي جهات إرهابية تسعى لاستغلال المدنيين في نقل وسائل قتالية أو مواد محظورة.

وفي جنوب القطاع، تم التأكيد على حظر الاقتراب من محيط معبر رفح ومحور فيلادلفي، بالإضافة إلى تجمعات القوات المنتشرة في المنطقة.

وأشار البيان إلى استمرار ارتفاع مستوى الخطر في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، محذرا الصيادين والسباحين والغواصين من الدخول إلى البحر.

كما تم التأكيد على حظر الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي أينما انتشرت في قطاع غزة، مع منع التنقل باتجاه أراضي إسرائيل أو الاقتراب من المنطقة العازلة.