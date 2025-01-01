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نتنياهو: زيارتي لواشنطن نقطة انعطاف بالنسبة لإسرائيل

الإثنين 10 فبراير 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: زيارتي لواشنطن نقطة انعطاف بالنسبة لإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته للولايات المتحدة التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "نقطة انعطاف" بالنسبة لإسرائيل.


وقال نتنياهو قبيل اجتماع الحكومة، يوم الأحد: "لقد عدت بعد الزيارة التاريخية لواشنطن، حيث التقيت الرئيس ترامب والمسؤولين الرفيعي المستوى من إدارته وقادة مجلس الشيوخ والكونغرس".

وتابع قائلا إن "هذه الزيارة ومباحثاتنا مع الرئيس الأمريكي ستجلب إنجازات مذهلة إضافية ستضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة".


وأضاف أن هذه الزيارة "تمثل نقطة انعطاف تاريخية بالنسبة لدولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن أمام إسرائيل فرصا لم تبد واقعية قبل عدة أشهر.

وأشار نتنياهو إلى أنه يتوافق مع ترامب "على أن جميع أهداف الحرب التي حددناها يجب تحقيقها، وهي القضاء على "حماس" وعودة جميع المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا على إسرائيل، وعودة جميع السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وأشاد نتنياهو برؤية ترامب لمستقبل قطاع غزة، مشيرا إلى أن ترامب له "رؤية أفضل" بالنسبة لإسرائيل، وأنه عازم على تحقيق ذلك، وأن هذا ما "يوفر الكثير من الفرص".

يذكر أن بنيامين نتنياهو أصبح أول زعيم أجنبي استقبله ترامب في البيت الأبيض بعد إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وخلال الزيارة وافقت الولايات المتحدة على مساعدات إضافية لإسرائيل. كما وقع ترامب مرسوما حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يواف غالانت.

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