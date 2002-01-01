عمرو موسى يرشح 3 دول عربية للتحدث باسم الموقف العربي الجامع

القاهرة/سما/

طالب الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى باختيار ثلاثي عربي للتحدث باسم الدول العربية مع ترامب بشأن القضية الفلسطينية في ظل المنعطف الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية



وقال "موسى" إنه "آن الأوان أن يكون هناك متحدث باسم العرب" مطالبا القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بأن "تفوض مصر والسعودية والأردن للتحدث باسم كل العرب".

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن للجنة الثلاثية العربية يجب أن تكون على أعلى مستوى، وأن تذهب تلك اللجنة للحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة واطلاعه بما يمكن القيام به وما لا يمكن فعله وتنفيذه وفقا لآليات السلام.

وأضاف وزير خارجية مصر الأسبق أن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل "ليس ممنوعا" لأنه جزء من المبادرة العربية للسلام والتي تم الاتفاق العربي عليها في القمة العربية في بيروت عام 2002، "لكن يجب أن نخلق البيئة التي تقبل إقامة هذا التطبيع".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات لصالح الدولة الفلسطينية، وأن عدم اتخاذ هذه الخطوات قبل التطبيع يعد "انتحارا سياسيا"، لأن المبادرة العربية تنص على أن "التطبيع مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين كان واضحا وقويا، خاصة في ظل عدم الفهم لثقل وقوة مصر مع عرض أموال عليها مقابل استقبال سكان غزة "وعدم الإدراك بأن هذا يقلل من احترام مصر لنفسها".

وشدد على أن موقف المملكة العربية السعودية قوي وحاسم في ملف التطبيع وعدم موافقتها على التطبيع مع إسرائيل إلا بعد حل القضية الفلسطينية وضمان إقامة دولة فلسطينية".