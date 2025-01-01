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"بتسيلم": حرب إسرائيلية شاملة على الفلسطينيين في الضفة

الإثنين 10 فبراير 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بتسيلم": حرب إسرائيلية شاملة على الفلسطينيين في الضفة



القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية اليوم الأحد، إن تل أبيب تشن حربا شاملة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأضافت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس" أن "المستوطنين هاجموا خلال الأسابيع الأخيرة، قرى ومواطنين فلسطينيين بشكل شبه يومي، وأحيانا تحت أعين الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وشنّ هجمات أودت بحياة عشرات الفلسطينيين".

وأرفقت المنظمة منشورها بمقطع مصور يُظهر اعتداءات ارتكبها مستوطنون والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على شمال الضفة الغربية استهلها بمدينة جنين ومخيمها، وبعد 6 أيام، وسّعها نحو مدينة طولكرم ومخيمها.

وفي 2 فبراير الجاري طال الهجوم بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، وانسحب من طمون بعد 7 أيام، فيما تتواصل العمليات العسكرية في مخيم الفارعة، ومخيم نور شمس شرق طولكرم.

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