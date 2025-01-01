الجيش الإسرائيلي يعلن إحباطه تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كابتن إيلا اليوم الأحد إن الجيش "رصد طائرة مسيّرة اجتازت الحدود من مصر بمنطقة لواء فاران إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضافت إيلا أنه بعد مطاردة ميدانية تم إحباط عملية التهريب من قبل القوات التي وصلت إلى الموقع وعثرت على المسيّرة وثلاثة أسلحة.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي عمل على "مصادرة الأسلحة ونقلها إلى قوات الأمن للمعالجة".

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد حدّة التوتر بين مصر وإسرائيل حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيل أنه بلغ ذروته بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر والأردن إلى استقبال سكّان من قطاع غزة الفلسطيني.

وأعرب مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده من تنامي قدرات الجيش المصري، وأن "المصريين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على العتاد العسكري الحديث كلّ عام، ومع ذلك ليس لديهم أيّ تهديدات على حدودهم".

ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية قبل أيام صورة للقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ما فجّر غضباً وفسّره محللون وإعلاميون على أنّه يكشف عن خلاف كبير بين مصر وإسرائيل بسبب مواقف القاهرة الرافضة لتهجير الفلسطينيين.