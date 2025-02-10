قراصنة مصريون يشعلون إسرائيل بحركة خاطفة وذكية شاهدها مئات الآلاف على الهواء مباشرة

القدس المحتلة/سما
اخترق أحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان، البث المباشر للقناة 14 المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبث عليها النشيد الوطني المصري ورسالة حول تهجير سكان غزة.
وبث عثمان صورة العلم المصري ورسالة في شريط الأخبار قال فيها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم".
فيديو متداول لأحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان، اخترق البث المباشر للقناة 14 وبث عليها صورة العلم المصري مع النشيد الوطني ، إضافة إلى رسالة في شريط الأخبار "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم".— arab-i (@arab_i_me) February 10, 2025
#arab_i pic.twitter.com/ZoLpQP9YKM
وأثار هذا الأمر ضجة واسعة في إسرائيل ولا سيما أن القناة 14 لها جمهور عريض وهي مقربة من نتنياهو.