  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قراصنة مصريون يشعلون إسرائيل بحركة خاطفة وذكية شاهدها مئات الآلاف على الهواء مباشرة

الإثنين 10 فبراير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة مصريون يشعلون إسرائيل بحركة خاطفة وذكية شاهدها مئات الآلاف على الهواء مباشرة



القدس المحتلة/سما

اخترق أحد القراصنة المصريين ويدعى أحمد عثمان، البث المباشر للقناة 14 المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبث عليها النشيد الوطني المصري ورسالة حول تهجير سكان غزة.

وبث عثمان صورة العلم المصري ورسالة في شريط الأخبار قال فيها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم".

وأثار هذا الأمر ضجة واسعة في إسرائيل ولا سيما أن القناة 14 لها جمهور عريض وهي مقربة من نتنياهو.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

سوريا : مشاهد تعرض لأول مرة تتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي

"معاريف" : مقترح إسرائيلي جديد لتجميد مؤقت للحرب وتسهيل صفقة الأسرى

مصادر عربية : مصر هددت اسرائيل بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ...

“نيوزويك” : خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة ستار للسيطرة على احتياطيات الغاز الطبيعي في بحرها

المرحلة الثانية من اتفاق غزة تُعرض على “الكابينت”.. نتنياهو يُخطط لتفجير الصفقة باشتراطه نفي قيادة حماس

الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية للهجرة الطوعية لسكان غزة

الأخبار الرئيسية

مجلة فرنسية: الاستيلاء على غزة.. لماذا يدفع ترامب بفكرة جديدة شنيعة؟

2-39-730x438

هرتسوغ يهاجم “بي بي سي” لتسليطها الضوء على التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

ترامب: لا يحق للفلسطينيين بالعودة وفق خطة غزة

المرحلة الاولى ..مذكرة تفاهم بـ80 مليون دولار لحصر الأضرار وإزالة الركام وانشاء مراكز إيواء بغزة

"معاريف" : مقترح إسرائيلي جديد لتجميد مؤقت للحرب وتسهيل صفقة الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية