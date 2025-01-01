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ملك الأردن يبدأ زيارته للولايات المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب

الإثنين 10 فبراير 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يبدأ زيارته للولايات المتحدة ولقاء مرتقب مع ترامب



عمان/سما/

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني بدأ اليوم زيارة عمل للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقى في واشنطن بعد غد الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه "من المقرر أن يلتقي الملك بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب".


وأضافت: "سيلتقي عاهل الأردن في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، غدا الاثنين، وهي اجتماعات مؤجلة منذ شهر ديسمبر الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها".

كما أكدت أن "الملك اجتمع اليوم بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث".

وتأتي الزيارة في إطار مساعي الأردن الدبلوماسية الرامية إلى تأكيد رفض المملكة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

#ملك الأردن #ترامب #الولايات المتحدة

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