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الجامعة العربية تكشف سر الرد العربي الواسع على التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية

الإثنين 10 فبراير 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تكشف سر الرد العربي الواسع على التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية



القاهرة/سما/

كشفت جامعة الدول العربية عن خطورة التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة العربية السعودية وما تؤكده من نوايا لدى دولة الاحتلال بصدد تهجير الشعب الفلسطيني.


وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي إن التصريحات الإسرائيلية تجاه المملكة السعودية "خطيرة للغاية" وينبغي الانتباه لها، معتبرا تلك التصريحات تعكس مسعى إسرائيليا لاغتنام الفرصة والاستفادة من حالة الإرباك والمقترحات بشأن تهجير الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في لقاء مع قناة إسرائيلية خلال زيارته واشنطن على تمسك المملكة العربية السعودية بإقامة دولة فلسطينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قائلا: إن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي" على حد وصفه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إنّه لابد الأخذ في الاعتبار الانتباه للأفكار التي تُطرح والرد عليها بحسم، إذ أنها تسهم تدريجيا في تقبل بعض الدوائر في العالم هذه الأفكار بالغة التطرف والمنفصلة تماما عن الواقع كما عبر بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى وجود تحد كبير تتعرض له الدول العربية وأمن المنطقة وليس القضية الفلسطينية فقط، مؤكدا أنه يتعين أن تتعامل معه الدول على هذا النحو وتفنيده أولا بأول، مشيرا إلى أن الرد على التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية جاء من عدد من الدول العربية من مصر والإمارات قبل الرد السعودي.

وشدد على أن الردود العربية جاءت لتعبر عن وحدة الموقف العربي والرؤية في التعامل مع هذه التصريحات ووصفها بأنها منفلتة، متهورة، منعزلة عن الواقع.

وفي وقت سابق أصدرت جامعة الدول العربية بيانا استنكر فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية مؤكدا أن "المنطق الذي تستند اليه هو منطق مرفوض ويعكس انفصالا تاما عن الواقع".

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما، وأن "أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام أو أوهاما لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها".

#الجامعة العربية #السعودية

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