ليبرمان يدعو إلى إنشاء محيط أمني داخل قطاع غزة وقتل كل من يقترب منه

القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى إنشاء محيط أمني بعمق كيلومتر واحد داخل قطاع غزة، مشددا على أن أي محاولة لتجاوزه يجب الرد عليها باستهداف فوري.



وقال ليبرمان في حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "يتجول الغزيون قرب السياج، وحماس لم يتم ردعها وتضحك في وجوهنا".

وأضاف النائب في الكنيست الذي سبق أن شغل مناصب رفيعة بينها حقائب الخارجية والدفاع والمالية: "قلتها مرارا منذ بداية الحرب: يجب أن يكون لدينا محيط أمني بعمق كيلومتر واحد داخل قطاع غزة، وأي محاولة لتجاوزه يتم الرد عليها باستهداف فوري".

جاءت هذه التصريحات عقب إعلام الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهداف فلسطينيين في مدينة غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، بزعم اقترابهم من السياج الحدودي، حسبما نقل عنه إعلام عبري.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر طبي بأن "3 شهداء وصلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين قرب موقع ملكة شرقي المدينة".

وقال شهود عيان إن "جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين شرق المدينة أطلقوا النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين أثناء عودتهم لمنازلهم قرب موقع ملكة".

وفي السياق، زعمت هيئة البث العبرية الرسمية، أن فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي مع إسرائيل داخل منطقة غير مسموح بها، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار تجاههم وإصابة عدد منهم.

وحسب هيئة البث، "تم تصوير فلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في (مستوطنة) ناحال عوز (شرقي مدينة غزة)، على مسافة أقرب من المسموح بها، وهي 800 متر".

وصباح الأحد، انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية، من محور "نتساريم" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب وسط غزة ويفصل شمالي القطاع عن جنوبه، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على احتلاله.

وجاءت عملية الانسحاب في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل بغزة، التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من محور "نتساريم".