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موقع عبري يستذكر "صفحات سوداء" من حياة رجل أعمال مصري اقترح إقامة "رفييرا" في مصر بدلا من غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يستذكر "صفحات سوداء" من حياة رجل أعمال مصري اقترح إقامة "رفييرا" في مصر بدلا من غزة



القدس المحتلة/سما/

علق موقع عبري على مقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بنقل مشروع "ريفيرا الشرق الأوسط" من غزة إلى مصر، مشيرا إلى أنه "قضى 15 عاما في السجن بتهمة القتل والآن يريد إعادة بناء غزة".


وأمس السبت، دعا رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنشاء مشروعه الاستثماري "ريفيرا الشرق الأوسط" في جمهورية مصر بدلا من قطاع غزة.

مشيرا إلى أن "تنفيذ مشروع ترامب في غزة يلزمه نوع من أنواع الاستقرار الكامل، والقبول المحلي والدولي لعملية الاستثمار والتواجد"، وتساءل هشام طلعت مصطفى: "كيف يريد ترامب أن ينفذ مشروعا في أرض ملك لأهلها منذ آلاف السنين وبدون رضاهم.. أي منطق يقول هذا؟، وكيف تتم استثمارات في قطاع غزة بلا أصحاب الأرض، لا مشروع في العالم يتم رغما عن صاحب الأرض".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "رجل الأعمال قضى 15 عاما في السجن المصري بعد إدانته بتهمة التآمر لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، التي كان على علاقة عاطفية معها، بعد أن نجا من عقوبة الإعدام وحصل على محاكمة جديدة".

وأضافت: "حُكم على طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما، وحُكم على منفذ الجريمة الضابط السابق في الجيش المصري محسن السكري، بالسجن المؤبد".

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