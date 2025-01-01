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ترامب: لا يحق للفلسطينيين بالعودة وفق خطة غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا يحق للفلسطينيين بالعودة وفق خطة غزة



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع. 


وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأميريكة لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".


وأضاف الرئيس الأميركي: "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".

وتعليقا على خطة ترامب لتهجير سكان غزة أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أنه" لا يوجد لدى ترامب خطة أميركية على الأرض وحديثه عن تهجير الفلسطينيين مجرد بالونات سياسية أعلنت الدول العربية والمجتمع الدولي رفضها".

وأشار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إلى أنه وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس من توافق وطني بشأن إدارة قطاع غزة، مؤكدا أن "مصر اقترحت تشكيل لجنة من كفاءات وطنية لإدارة القطاع والسلطة رفضت".

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