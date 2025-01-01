“حماس”: “طوفان الأقصى” مقدِّمة لتحرير فلسطين ومشاريع ترامب ستسقط

طهران/ وكالات/

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحية، إنّ طوفان الأقصى انطلق ليكون مقدمة لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال، مشددًا على أن مشاريع ترمب إلى زوال وسيسقطها الشعب الفلسطيني كما أسقط أخرى قبلها.

وقال الحية في كلمة له خلال الاحتفال بالذكرى 46 لانتصار الثورة الاسلامية في طهران، إنّ شعبنا الفلسطيني حمى طوفان الأقصى ولن يغادر أرضه”.

وجدّد التّأكيد، أنّ إيران كانت ولا زالت وستبقى مساندة للحق وللقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة الاحتلال، والتمسك بالقدس كقضية مركزية. وأشار إلى أنّ مساندة إيران لغزة والوعد الصادق الأول والثاني أكدا أنّه آن الأوان لإنهاء البلطجة “الإسرائيلية”.

ويوم السبت، استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي في إيران وفدًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). والتقى خامنئي وفد حماس المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن خامنئي قوله خلال لقائه وفد حماس ” لقد هزمتم الكيان الصهيوني وأميركا ولم تسمحوا لهم بفضل الله بتحقيق أي من أهدافهم”، مضيفًا أن “قضية فلسطين هي قضية كبرى بالنسبة لنا وانتصار فلسطين هو أيضًا قضية حاسمة بالنسبة لنا”.

واعتبر خامنئي أن ” نتاج كل هذه المعاناة والتكاليف هو انتصار الحق على الباطل حيث أصبح أهل غزة قدوة لكل من تعلقت قلوبهم بالمقاومة”، ودعا العالم الإسلامي وأنصار المقاومة إلى مساعدة أهل غزة على تخفيف معاناتهم.