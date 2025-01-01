الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

وكالات / سما/

ارتفع الذهب يوم الاثنين إلى مستويات قياسية، حيث لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد أن أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 2888.26 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 2886.62 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 2908 دولارات.

وقال ترمب يوم الأحد إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة يوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، والتي ستأتي على رأس الرسوم الحالية على المعادن في تصعيد كبير آخر لإصلاح سياسته التجارية.

كما قال إنه سيعلن عن رسوم جمركية متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لتدخل حيز التنفيذ على الفور تقريباً، وسيطبقها على جميع الدول، وستتطابق معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة.