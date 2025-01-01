  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على مخيم الفارعة لليوم التاسع على التوالي

الإثنين 10 فبراير 2025 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على مخيم الفارعة لليوم التاسع على التوالي



نابلس / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدوانها على مخيم الفارعة جنوب طوباس، لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال ما زالت تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم، فيما تواصل تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين فيه.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة العديد من منازل المواطنين وتدمير محتوياتها، فضلا عن التحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين، واعتقال آخرين.

كذلك ما زالت قوات الاحتلال تجبر العائلات على النزوح قسرا من منازلها، في الوقت الذي نزح فيه المئات بشكل جماعي إلى خارجه، في ظروف صعبة للغاية وتحت التهديد والتنكيل.

وما زال المواطنون داخل المخيم يعيشون ظروفا إنسانية في غاية الصعوبة، بسبب استمرار انقطاع المياه عن المخيم، وعرقلة الاحتلال إدخال المواد التموينية والأساسية، بما فيها أدوية المرضى وحليب الأطفال.

الأكثر قراءة اليوم

خمسة مخاطر مركزية لخطة ترامب بشأن غزة

نتنياهو: مصر حولت قطاع غزة إلى سجن مفتوح

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

رجل أعمال مصري : البناء يحتاج فقط 3 سنوات وهذا المبلغ المطلوب ..

سوريا : مشاهد تعرض لأول مرة تتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي

متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب

مصادر عربية : مصر هددت اسرائيل بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ...

الأخبار الرئيسية

وزير اسرائيلي: لم نحقق أهدافنا بعد في قطاع غزة ويجب العودة للحرب ..

المرحلة الثانية من اتفاق غزة تُعرض على “الكابينت”.. نتنياهو يُخطط لتفجير الصفقة باشتراطه نفي قيادة حماس

جُهزت بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر.. الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية للهجرة الطوعية لسكان غزة

اليوم الـ 22 من وقف إطلاق النار: فتح شارع صلاح الدين وشهداء شرق قطاع غزة

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية