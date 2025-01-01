رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 4 مواطنين في غزة، واستشهاد شاب وسيدتين إحداهما حامل والاحتلال يصعد عدوانه في شمال الضفة واجتياح واسع لمخيم نور شمس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

نور شمس .. وعتمة الاحتلال

4 شهداء في غزة.. والاحتلال يخلف دمارا واسعا بعد انسحابه من "مفترق الشهداء"

مركزية فتح: وحدة أراضي الدولة الفلسطينية سياسيا وجغرافيا ستبقى راسخة إلى الأبد

مصر تستضيف قمة عربية طارئة في 27 الجاري حول تطورات القضية الفلسطينية

تنديد عربي بالتصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية: انفصال تام عن الواقع

مخيم الفارعة.. جرح مفتوح على طرقات النزوح

"بتسيلم": حرب إسرائيلية شاملة على الفلسطينيين في الضفة

تظاهرات في شيكاغو ونيويورك احتجاجا على زيارة غالانت

"الأيام":

استشهاد شاب وسيدتين إحداهما حامل

الاحتلال يصعد عدوانه في شمال الضفة واجتياح واسع لمخيم نور شمس

القطاع: الاحتلال ينسحب من محور "نتساريم".. استشهاد 4 مواطنين وانتشال جثامين 12 آخرین

نتنياهو يشيد مجدّداً بخطة ترامب: إسرائيل مستعدة "لإنجاز المهمة

محكمة للاحتلال تصدر قراراً بحجز 2.8 مليار شيكل من أموال السلطة

"فتح": اعتداءات الاحتلال تستهدف خلق ظروف لتنفيذ مخطط ضم الضفة

رفض عربي قاطع لتصريحات نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

ترامب: أنا ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

وفد إسرائيلي في قطر يجري محادثات تقنية بشأن صفقة التبادل

"القدس":

تهجير 20 ألفاً من مخيم جنين

تدفق مئات المركبات إلى الشمال

ناقلات جند مدرعة في شوارع الخليل لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية

مركزية "فتح" تدعو لتحشيد المواقف العربية والدولية لوقف العدوان

"قمة عربية طارئة" في القاهرة يوم 27 الجاري

" بتسيلم ": حرب إسرائيلية شاملة على الضفة