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جُهزت بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر.. الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية للهجرة الطوعية لسكان غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جُهزت بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر.. الإعلام العبري يكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية للهجرة الطوعية لسكان غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 14 العبرية أن الاستخبارات الإسرائيلية، برئاسة الوزيرة السابقة جيلا جامليل، أعدّت وثيقة سرية بعد ستة أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، تضمنت خطة لإجلاء سكان قطاع غزة بالكامل عبر “هجرة طوعية”، وتم تقديمها للحكومة الإسرائيلية آنذاك.
وتضمنت الوثيقة ثلاثة مبادئ رئيسية، أولها إبعاد السكان غير المقاتلين عن مناطق القتال بواسطة الجيش الإسرائيلي، وثانيها تسهيل إخلاء المدنيين خارج القطاع باعتباره خطوة للقضاء على “حماس”.
أما المبدأ الثالث، فهو تنفيذ عملية الهجرة الفعلية، بدءًا بإنشاء مدن خيام في سيناء، ومن ثم فتح ممر إنساني لنقل السكان المختارين إلى دول أخرى.
كما طرحت الوثيقة ثلاثة خيارات بديلة لمستقبل القطاع: بقاء السكان تحت إدارة السلطة الفلسطينية، أو تشكيل إدارة عربية بديلة لحماس، أو تنفيذ مخطط الإخلاء الطوعي وتوزيع السكان على دول غربية وأخرى حول العالم.

لكن تسريب الوثيقة إلى الإدارة الأميركية أثار غضب واشنطن، التي طالبت بتوضيح رسمي.
وردًا على ذلك، أكد السفير الإسرائيلي آنذاك، إسحاق هرتسوغ، أن المبادرة شخصية وليست سياسة حكومية، ما أدى إلى تعليق المشروع وعدم المضي فيه.

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