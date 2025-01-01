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طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار

الإثنين 10 فبراير 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وزخات متفرقة من الأمطار



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الاثنين غائما جزئيا إلى غائم شديد البرودة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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