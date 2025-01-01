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اليوم الـ 22 من وقف إطلاق النار: فتح شارع صلاح الدين وشهداء شرق قطاع غزة

الإثنين 10 فبراير 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الـ 22 من وقف إطلاق النار: فتح شارع صلاح الدين وشهداء شرق قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف إطلاق للنار في مرحلته الاولى.
واستشهد اربعة مواطنين في ساعات المساء من يوم امس الأحد برصاص قناصة الاحتلال بخان يونس وغرة.
وارتقت مواطنة في السبعين من عمرها في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس فيما استشهد ثلاثة مواطنين قرب دوار ملكة بحي الزيتون جنوب شرق غزة عندما عادوا لتفقد منازلهم بعد تراجع آليات الاحتلال.
وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي قطاع غزة ثمانيك شهداء منهم سبعة شهداء انتشال، وشهيد جديد وإصابتين خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨١٨٩ شهيدا و ١١١٦٤٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وصباح اليوم أطلقت الأليات الإسرائيلية جنوب مواصي مدينة رفح النار بشكل مكثف تجاه المنطقة دون اصابات.
وانسحب جيش الاحتلال من شارع صلاح الدين الذي يصل مدينة غزة بوسط القطاع مع بقاء الحاجز الذي يديره أمريكيون ومصريون.
وشهد الطريق تنقل واسع للمواطنين بالاتجاهين فيما تمكن السكان من عبور مفرق الشهداء " نتساريم " بسهولة وتفقد الدمار هناك.
وفي سياق متصل تغادر قطاع غزة الدفعة التاسعة من المرضى عبر معبر رفح برعاية منظمة الصحة العالمية بعد مغادرة الدفعة الثامنة امس والتي ضمت ٤٩ مريضا.

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