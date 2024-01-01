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انهيار العملية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بالحرب..

الأحد 09 فبراير 2025 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار العملية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بالحرب..



سما / وكالات /

انهارت العملة الإيرانية الريال إلى أدنى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بعد رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عروضا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وتجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته للضغط الاقتصادي على طهران وسياسة "الضغوط القصوى".

وهبطت قيمة الريال في السوق غير الرسمية أمس (السبت) إلىز 892500 ريال للدولار، مقارنة بـ869500 ريال الجمعة، بحسب موقع "آلانشاند" المتخصص في أسعار الصرف.

وأشار موقع "بازار 360.كوم" إلى أن الدولار بيع بسعر 883 ألفاً و100 ريال، فيما أشار إلى أسعار بلغت 891 ألف ريال للدولار الواحد.

وفي ظل معدل تضخم رسمي يبلغ نحو 35%، اختار العديد من الإيرانيين تحويل مدخراتهم إلى ملاذ آمن من خلال شراء الدولارات والذهب وحتى العملات المشفرة.

ويشير هذا الاتجاه إلى ضغوط إضافية على قيمة الريال. ومنذ إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعزز الدولار مقابل الريال، الذي كان يساوي نحو 690 ألف ريال للدولار قبل نحو ثلاثة أشهر، بسبب المخاوف من تجدد سياسة "الضغط الأقصى" بعقوبات أكثر صرامة، ما يشجع إسرائيل على مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

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