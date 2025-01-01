  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جيش الاحتلال يزعم : قصفنا نفقا على الحدود السورية - اللبنانية

الأحد 09 فبراير 2025 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يزعم : قصفنا نفقا على الحدود السورية - اللبنانية



سما / وكالات /

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت نفقا على الحدود السورية - اللبنانية كان حزب الله يستخدمه لتهريب الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش: "لقد تعرض هذا النفق للهجوم في الماضي، وتم قصفه مجددا لمنع إعادة بناء هذا النفق واستخدامه".

وبالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع لحزب الله بزعم أنها تحتوي على أسلحة.

وقيل إن الأهداف التي تم قصفها تشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وجاء في البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. والجيش الإسرائيلي عازم على الحفاظ على التفاهمات من أجل منع إعادة تأسيس وتعزيز قوة حزب الله".

الأكثر قراءة اليوم

شروط جديدة لنتنياهو.. هل أصبح إنهاء حرب غزة حلماً "بعيد المنال"؟

خمسة مخاطر مركزية لخطة ترامب بشأن غزة

"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..

نتنياهو: مصر حولت قطاع غزة إلى سجن مفتوح

رجل أعمال مصري : البناء يحتاج فقط 3 سنوات وهذا المبلغ المطلوب ..

متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب

الجيش الاسرائيلي يعلن الانسحاب من نتساريم دون تغيير آلية التنقل الى شمال قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى

مصر ترفض اتهامات نتنياهو بتحويلها غزة لسجن مفتوح : ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض ..

“نيوزويك” : خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة ستار للسيطرة على احتياطيات الغاز الطبيعي في بحرها

مصادر عربية : مصر هددت اسرائيل بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد ...

أردوغان: لا داعي لأخذ خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة على محمل الجد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية