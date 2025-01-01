جيش الاحتلال يزعم : قصفنا نفقا على الحدود السورية - اللبنانية

سما / وكالات /

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت نفقا على الحدود السورية - اللبنانية كان حزب الله يستخدمه لتهريب الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش: "لقد تعرض هذا النفق للهجوم في الماضي، وتم قصفه مجددا لمنع إعادة بناء هذا النفق واستخدامه".

وبالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات الإسرائيلية عدة مواقع لحزب الله بزعم أنها تحتوي على أسلحة.

وقيل إن الأهداف التي تم قصفها تشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وجاء في البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وفقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. والجيش الإسرائيلي عازم على الحفاظ على التفاهمات من أجل منع إعادة تأسيس وتعزيز قوة حزب الله".