شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

رام الله / سما/

أعلنت وزارة الصحة:د استشهاد الشاب إياس عدلي فخري الأخرس (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم .

ووسّع جيش الاحتلال عدوانه في شمال الضفة الغربية، الأحد، باجتياح واسع لمخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط عمليات عسكرية مكثّفة.

واستُشهدت صباح الأحد المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، إذ كانت حاملًا في شهرها الثامن، فيما أصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس، كما استُشهدت المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب والدها بعيار ناري في الفخذ أثناء وجودهما في المنزل بالمخيم، فيما أصيب سبعة مواطنين برصاص الاحتلال بينهم طفل (14 عاما).