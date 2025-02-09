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فتوح يدين تصريحات نتنياهو المتطرفة بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

الأحد 09 فبراير 2025 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين تصريحات نتنياهو المتطرفة بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية



رام اله/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بشدة تصريحات رئيس وزراء حكومة اليمين المتطرفة بنيامين نتنياهو التي اقترح فيها إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

واعتبر فتوح هذه التصريحات تعبر عن العنجهية والعدوانية وعدم احترام سيادة الدول وشعوبها  و انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة المملكة العربية السعودية. وأكد أن هذه التصريحات تعكس العقلية الاستعمارية المتطرفة وتلاعب بحقائق التاريخ والجغرافيا لحقوق وجذور الشعب الفلسطيني.


كما أكد فتوح أن دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين التاريخية، مشددا على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود  عام 1967 وعاصمتها القدس .

وثمن رئيس المجلس الوطني  مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للحقوق الفلسطينية  ورفضها التطبيع مع كيان الاحتلال والتزامها بتطبيق الشرعية الدولية ودعمها المستمر إقامة دولة فلسطينية مستقلة .

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