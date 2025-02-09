  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصعّد عدوانه على مخيم نور شمس شرق طولكرم

الأحد 09 فبراير 2025 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصعّد عدوانه على مخيم نور شمس شرق طولكرم



طولكرم/سما/

 صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد اقتحامه فجر اليوم، تزامنًا مع العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها.


وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وفرضت عليه حصارًا مشددًا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت جنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين داخله وفي محيطه، وطردت سكانها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وتحديدًا في حارات جبل النصر، والصالحين، والمنشية.


وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان بعد مداهمة المنازل في حارة المدارس، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد تقييدهم، فيما أخضعت آخرين للتحقيق الميداني، كما استخدمت بعضهم دروعًا بشرية.


وجرفت جرافات الاحتلال شوارع المخيم، وتحديدًا شارع نابلس المحاذي لمداخله، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع حارة المنشية، وحارة القلنسوة، ودمّرت البنية التحتية فيها، بما في ذلك خطوط المياه في حارة جبل النصر، كما استهدفت المحلات التجارية والمنازل في تلك المناطق، وأحرقت منزلًا على الشارع الرئيسي للمخيم.


وفي تطور لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت تجاه العائلات النازحة من جبل الصالحين في المخيم، وبثّت حالة من الرعب في صفوفهم، خاصة الأطفال والنساء، دون الإبلاغ عن إصابات، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المخيم.


واستُشهدت صباح اليوم المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، إذ كانت حاملًا في شهرها الثامن، فيما أصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس.
كما استُشهدت المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب والدها بعيار ناري في الفخذ أثناء وجودهما في المنزل.


وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل، إصابة شابين برصاص الاحتلال في اليد في مخيم نور شمس، وتم نقلهما إلى المستشفى، ليرتفع عدد الإصابات اليوم إلى خمس، بينهم طفل (14 عامًا).
ـــــــــ

الأكثر قراءة اليوم

شروط جديدة لنتنياهو.. هل أصبح إنهاء حرب غزة حلماً "بعيد المنال"؟

مسؤول كبير في حماس: وقف إطلاق النار في غزة “في خطر وقد ينهار”

اللحظات الأخيرة لأسرى الاحتلال في نفق "القسام".. وجهوا دعوة (شاهد)

تركي الفيصل يراسل ترامب ويعطيه “درسا في التاريخ”

5 رسائل من "القسام" خلال تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين (شاهد)

"دوّر عحالك".. تفاعل واسع مع عبارة من "القسّام" في تسليم الأسرى (شاهد)

"بلومبيرغ" : الجيش الإسرائيلي يخطط لنقل سكان غزة رغم المعارضة الدولية الكبيرة..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-09_15-08-44

خمسة مخاطر مركزية لخطة ترامب بشأن غزة

67a883284236045e6446cf92

خطة مصرية بديلة لإعمار غزة في 3 سنوات فقط (فيديو)

67a855094236045c5000926f

متى سيحدث تطبيع "إسرائيل" مع السعودية؟.. نتنياهو يجيب

نتنياهو: مصر حولت قطاع غزة إلى سجن مفتوح

3-21-730x438

سكان غزة يردون على ترامب: باقون هنا حتى ينتهي الكابوس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية