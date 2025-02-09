مسؤولة أممية: تصريحات ترامب عن الفلسطينيين في غزة تطهير عرقي

غزة/سما/

وصفت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأرضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلا، نوايا الرئيس دونالد ترامب في طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، بأنها تساوي التطهير العرقي.



وقالت بيلاي لصحيفة بوليتيكو: "ترامب يجهل بشكل مروع القانون الدولي وقانون الاحتلال. إن التهجير القسري لمجموعة محتلة هو جريمة دولية تصل إلى حد التطهير العرقي".



في وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى "السيطرة" على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، لتقوم بتحويلها إلى "ريفييرا شرق أوسطية" لكل العالم.

ووصف ترامب قطاع غزة الحالي بأنه "موقع هدم"، وقال إنه يجب على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح على وجه الخصوص الأردن أو مصر كأماكن لإقامتهم.

ولم يستبعد ترامب أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارة القطاع شخصيا.

وأثار مشروع "ريفيرا الشرق الأوسط" في قطاع غزة الذي طرحه ترامب، الاستنكار والاستهجان لدى الكثيرين، لأنه يحمل انتهاكا للقانون الدولي، وعبرت مصر والدول العربية عن رفضه، لما يحمله من أهداف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدانت حركة حماس، تصريحات ترامب بشأن طرد الفلسطينيين من غزة، وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع.

وقال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تعارض فكرة الرئيس الأمريكي وترفضها.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في كلمة أمام البرلمان، أن قطاع غزة "تجربة فاشلة" ودعا إلى الاستماع إلى أفكار ترامب بشأن إعادة توطين سكان القطاع في دول أخرى.