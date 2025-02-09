تدريبات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والجولان المحتل

القدس المحتلة/سما/

بدأ فجر اليوم الجيش الإسرائيلي وبتوجيه من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، تنفيذ اختبار مفاجئ تحت اسم "برق مفاجئ" لتقييم "جاهزية الجيش بالتعامل مع أحداث إرهابية في قيادة المنطقة الوسطى".



وخلال "برق مفاجئ" ستختبر القوات الإسرائيلية سيناريوهات متنوعة، تشمل "تسللا إلى البلدات، هجمات على الطرق، عمليات إرهابية تحت غطاء تجمعات جماهيرية، ووقوع أحداث متعددة في عدة جبهات في وقت واحد".

وجاء هذا التمرين استنادا إلى الدروس المستخلصة من الحرب وتقييم الوضع الأمني.

ويتم تنفيذ التمرين تحت إشراف هيئة العمليات بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى، حيث يتم تدريب القوات في منطقة الضفة الغربية، غور الأردن، البحر الميت، وهضبة الجولان المحتلة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية ستلاحظ خلال التمرين، حركة نشطة لقوات الأمن وسلاح الجو في المناطق المذكورة، كما ستسمع أصوات انفجارات كجزء من السيناريوهات التدريبية.