إدانات عربية لتصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

غزة/سما/

دانت عدة دول عربية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكدة وقوفها مع المملكة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.



قطر: قالت الخارجية القطرية في بيان: "ندين بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية".

وأضافت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعد "خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية".

وجدد البيان "رفض قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين التي من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات".

الكويت: أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن "إدانة ورفض دولة الكويت الشديدين للتصريحات المستنكرة لرئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية".

وأكدت "وقوف الكويت الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها".

كما أكدت رفضها "لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيدة بكل الجهود التي تبذلها المملكة وسائر الدول "لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق جميع حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

العراق: أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي السعودية".

وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة السعودية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت على "تضامن العراق الكامل مع السعودية"، مؤكدة "موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول".

وكان نتنياهو قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي"، في تعليق منه على تمسك المملكة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في حين ردت السعودية على تصريحات نتنياهو، مؤكدة "رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة".

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها".