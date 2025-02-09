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بيان عربي جديد ردا على "أوهام" نتنياهو

الأحد 09 فبراير 2025 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان عربي جديد ردا على "أوهام" نتنياهو



القاهرة/سما/

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء إسرائيل حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد أبو الغيط، في بيان للجامعة العربية اليوم، أن "المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما.

وشدد أبو الغيط، على أن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن الخميس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي"، في تعليق منه على تمسك المملكة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأصدرت دول عربية عدة بيانات منددة ورافضة لتصريحات نتنياهو، فيما ثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وثمنت السعودية، في بيان اليوم، المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

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