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خطة مصرية بديلة لإعمار غزة في 3 سنوات فقط (فيديو)

الأحد 09 فبراير 2025 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة مصرية بديلة لإعمار غزة في 3 سنوات فقط (فيديو)



القاهرة/سما/

طرح رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، أحد أكبر مطوري العقارات في مصر، خطة بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة في 3 سنوات، مؤكدا أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قابل للتنفيذ.

 

وقال مصطفى في لقاء مع برنامج "الحكاية" بقناة "MBC مصر"، مساء السبت، إن القطاع بحاجة لإنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية بمساحة 100 متر لإيواء قرابة 1.3 مليون إنسان بلا مأوى حاليا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة ستستوعب الوحدة 6 أشخاص.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 27 مليار دولار، منها 20 مليارا لإعمار 20 مليون متر مربع من المباني في 3 سنوات على 6 مراحل، بجانب 7 مليارات دولار أخرى لإنشاء بنية تحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية وترفيهية ورياضية.

وأكد مصطفى، أنه يتحدث من واقع تجاربه العقارية في مصر، وقال: "نعم نستطيع تحقيق هذا الأمر من خلال 40 أو 50 شركة مقاولات في 3 سنوات"، موضحا أن المرحلة الأولى تنتهي بعد 15 شهرا والثانية بعد 18 شهرا من بداية العمل، بينما تنتهي المرحلة الأخيرة بعد 30 شهرا من بداية العمل.

وأشار إلى تنفيذ مصر مشروعات أكبر ولديها تجارب ناجحة في هذا الأمر، من بينها بناء مليون وحدة سكنية في السنوات الأخيرة، مضيفا أن العالم يتحمل مسؤولية أدبية لإعمار غزة وحماية مواطني القطاع.

وذكر أن ما يواجهه سكان غزة سيحولهم إلى قنبلة موقوتة بسبب الضغوط الكبيرة التي يتحملونها، متابعا: "هناك من يتحدث عن استثمار 2 تريليون دولار، لكن نريد 27 مليار دولار فقط لإنشاء مجتمع متحضر لهؤلاء السكان".

وحول مشاركة الشركات المصرية في إعمار غزة، قال إنها لن تستطيع المشاركة بشكل كامل بسبب أعمالها الكثيفة في مصر، لكن قد تستطيع المشاركة جزئيا.

وردا على دعوة ترامب لإنشاء ريفيرا الشرق الأوسط في غزة، قال مصطفى: "لو أردت الاستثمار فأهلا وسهلا بك في مصر فلدينا 2000 كيلومتر شواطئ، والإمارات نفذت مشروعات في رأس الحكمة، ولدينا أمثلة واضحة ومشروعات عديدة وناجحة".

وتساءل مصطفى حول جدوى خطة ترامب قائلا: "لو تحدثنا من ناحية علمية بحتة فمن في العالم قد يشتري وحدات في هذه المنطقة الأخطر في العالم لأنها منطقة نزاع؟".

وأكد أن الأفضل للمجتمع الدولي، هو بناء حياة كريمة للفلسطينيين تشعرهم بالأمن والاستقرار وتوفير احتياجاتهم المختلفة، وليس تأجيج الأمر ووقع مزيد من العنف، مضيفا أن خطة ترامب غير واقعية بمنطق الأعمال، لكن قد تكون هناك أهداف أخرى.

وواصل: "أمريكا تنظر للموضوع على أنه صفقة مربحة للغاية، فالإنشاءات قد تتكلف 2 تريليون دولار بينما أرباح بيعها قد تصل إلى 4 تريليونات دولار، لكن هذه الأرض لها أهل يعيشون عليها منذ آلاف سنين".

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