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"حماس": انسحاب الاحتلال من نتساريم دليل على فشل حرب الإبادة وصمود غزة

الأحد 09 فبراير 2025 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": انسحاب الاحتلال من نتساريم دليل على فشل حرب الإبادة وصمود غزة



غزة/سما/

أعلنت حركة "حماس" اليوم الأحد أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور نتساريم في قطاع غزة يمثل استكمالا لفشل أهداف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن عودة النازحين إلى منازلهم، واستمرار عمليات تبادل الأسرى، والانسحاب من محور نتساريم، تدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل".

وأشارت "حماس" إلى أن محاولات إسرائيل بسط سيطرتها على قطاع غزة وتقسيمه قد باءت بالفشل، وذلك بفضل "بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

كما أكدت "أن ما لم تحققه إسرائيل خلال 15 شهرا من حرب شملت التجويع والتدمير الممنهج ومحاولات التهجير، لن تتمكن أي صفقات خارجية، بما في ذلك تلك التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من تحقيقه".

واختتمت بيانها " بالتأكيد أن قطاع غزة سيبقى أرضا محررة بسواعد أبنائها ومجاهديها، ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية تسعى للسيطرة عليها".

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