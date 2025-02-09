"يسرائيل هيوم": الوفد الإسرائيلي في الدوحة بهدف تمديد المرحلة الأولى للاتفاق

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي بدأ محادثات مع الوسطاء الدوليين لبحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق القائم مع حركة "حماس".



وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحقيق تقدم في الملفات العالقة، ولم تكشف بعد التفاصيل الكاملة حول طبيعة المحادثات الجارية أو المدة المتوقعة للتمديد.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى تعزيز فرص الحلول السياسية وتخفيف التوترات.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن إسرائيل سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تفاصيل فنية متعلقة بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد موقع "واينت" العبري اليوم الأحد بوصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تجري المفاوضات في إطار "المحادثات المباشرة" التي اقترحها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف بين إسرائيل والوسطاء.

ولا تزال الأنظار تتجه نحو نتائج هذه المحادثات، التي قد تسهم في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من العملية السياسية.

الجدير ذكره، أن مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق كان من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين الماضي، أي في اليوم الـ16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن نتنياهو أجل ذلك، فيما يجري الحديث الآن عن تمديد المرحلة الأولى.

شروط نتنياهو للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

في غضون ذلك، كشفت مصادر تحدثت مع نتنياهو خلال زيارته الدبلوماسية لواشنطن عن رغبته في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاقية، والعمل على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مثل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن نتنياهو يفرض شروطا صارمة للمرحلة الثانية من الاتفاقية، أبرزها نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، ونفي قيادة حركة "حماس" خارج القطاع، ومنع مشاركة الحركة في عملية إعادة إعمار غزة.

ويعود تردد نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية إلى مخاوفه من تفكك ائتلافه الحكومي، خاصة في ظل تهديدات من بعض الأطراف بالانسحاب في حال تنفيذ هذه المرحلة.

كما أشار نتنياهو في مقابلة أجراها يوم الخميس مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى تبنيه خطة الترحيل التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو أنه كان شريكا في صياغة هذه الخطة قبل زيارته لواشنطن، حيث قام بذلك عبر وزير الشؤون الإستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر.

موقف حماس..

حذر مسؤول كبير في حركة "حماس"، السبت، من عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، ما يهدد بتعطيل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في خطر وقد ينهار بسبب إسرائيل".

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.