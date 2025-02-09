بعد أكثر من عام.. عودة خمسة عمال تايلانديين من غزة إلى ديارهم (صور وفيديو)

وكان من بين الحاضرين في المطار وزير الخارجية التايلاندي ماريس ساجنيامبونجسا، بالإضافة إلى السفير الإسرائيلي في تايلاند، حيث شاركا في استقبال العمال الذين تم تحريرهم في 30 يناير الماضي كجزء من صفقة التبادل.

العمال المحررون هم:

ساروساك رومناو 32 عاما.

تشاتشارا سرياوان 33 عاما.

ساتيان سوونناكام 35 عاما.

بونجساك ثاينا 36 عاما.

بانوات سايثاو 27 عاما.

هذه المجموعة تعتبر الدفعة الثانية من المحتجزين التايلانديين الذين يتم إطلاق سراحهم منذ اندلاع الحرب.

فخلال وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر 2023، تم تحرير 23 تايلانديا في صفقة تفاوضت عليها تايلاند مع حركة "حماس" بدعم من قطر وإيران.

قبل عودتهم إلى تايلاند، خضع العمال الخمسة لفحوصات طبية في مستشفى قرب تل أبيب، كما رافق أربعة منهم أحد أقاربهم في وقت سابق من الأسبوع، وتم تمويل رحلة العودة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفقا لما أعلنته السفارة التايلاندية في تل أبيب.

في 7 أكتوبر 2023، اختطفت حماس 31 تايلانديا، أطلق سراح 23 منهم قبل نهاية العام 2023، وأعلن عن وفاة اثنين منهم في مايو 2024. ويشتبه في أن الرهينة التايلاندي الأخير المحتجز في غزة لا يزال على قيد الحياة.

أ ب