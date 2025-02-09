وصول وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واينت" العبري اليوم الأحد بوصول وفد إسرائيلي إلى الدوحة، لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".



وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن تجري المفاوضات في إطار "المحادثات المباشرة" التي اقترحها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف بين إسرائيل والوسطاء.

وقبل أيام قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن المفاوضات التي ستجري في العاصمة القطرية الدوحة ستتناول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مقتنع بالمرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

ووفقا لتصريحات أدلى بها ويتكوف، ومستشار الأمن القومي مايك والتز للصحفيين من حديقة البيت الأبيض، فإن ترامب ليس مقتنعا بأن تستغرق إعادة إعمار القطاع خمس سنوات كما هو منصوص عليه في الاتفاق.

وأمس السبت، أفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأنه مع اكتمال الجولة الأخيرة من الإفراج عن الرهائن ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية للاتفاقية، وفق "واينت".

وسيضم الوفد، منسق شؤون المحتجزين الإسرائيليين، العميد (احتياط) غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي المنتهية ولايته، إلى جانب ممثلين من الموساد والجيش الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء عند عودته من الولايات المتحدة لمناقشة المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.

الجدير ذكره، أن مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق كان من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين الماضي، أي في اليوم الـ16 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن نتنياهو أجل ذلك.

في غضون ذلك، حذر مسؤول كبير في حركة "حماس" اليوم السبت، من عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، ما يهدد بتعطيل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين.