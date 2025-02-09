جنود إسرائيليون يحرقون تجهيزات عسكرية قبل الانسحاب من نتساريم (فيديو)

غزة/سما/

وثقت مقاطع مصورة قيام جنود إسرائيليين، مساء السبت بإحراق تجهيزات عسكرية قبل انسحابهم من محور نتساريم، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية الانسحاب من المحور عند الساعة السادسة من صباح الأحد، وذلك بموجب تفاهمات تنص على إتمام عملية الانسحاب في اليوم الـ22 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنشأ محور نتساريم، الممتد من كيبوتس "بئيري" في غلاف غزة إلى البحر الأبيض المتوسط، بطول 8 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات، بهدف عزل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وتأمين تحركات قواته بين مناطق التمركز العسكرية.

ويعرف المحور إسرائيليا بأنه كان مركز العمليات العسكرية التي أعقبت الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث لعب دورا رئيسيا في تقسيم القطاع جغرافيا واجتماعيا، مما أدى إلى عزل آلاف العائلات وتأزيم الأوضاع الإنسانية في المناطق الشمالية.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حول الانسحاب، فإن تفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية في المحور يأتي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ الدفعة الخامسة من الاتفاق بسلاسة، وفقا لمصادر إعلامية عبرية.

وأمس السبت، أطلقت حركة "حماس" سراح 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، مقابل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة يوم 19 يناير الماضي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، يتم في الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.