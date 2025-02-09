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ميناء العريش يستقبل سفينة تركية محملة بـ 3800 طن مساعدات لقطاع غزة

الأحد 09 فبراير 2025 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميناء العريش يستقبل سفينة تركية محملة بـ 3800 طن مساعدات لقطاع غزة



القاهرة/سما/

استقبل ميناء العريش البحري في شمال سيناء صباح اليوم الأحد سفينة مساعدات تركية، محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في ميناء العريش البحري إن السفينة تحمل 3800 طن من المساعدات الإنسانية والإيوائية والمستلزمات الطبية، مقدمة من الهلال الأحمر التركي.

ولفت المصدر إلى أن هذه السفينة تعد الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى ميناء العريش لصالح قطاع غزة حيث سبق وأن وصلت سفينة مساعدات تركية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إنه يجري تفريغ حمولة الشاحنة ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، قبل إعادة شحنها على حافلات ونقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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