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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,189 والإصابات إلى 111,640 منذ بدء العدوان

8 شهداء وإصابتان وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

الأحد 09 فبراير 2025 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء وإصابتان وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية



غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,189، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,640، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 8 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 7 شهداء انتشلت جثامينهم، وشهيد جديد، كما وصلت إصابتان إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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