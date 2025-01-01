"أوكسفام": ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات لا يغطي إلا قليلا من احتياجات المواطنين

غزة / سما/

قالت المتحدثة باسم منظمة أوكسفام الدولية هديل القزاز إن ما يدخل الى قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يغطي إلا جزءا قليلا من احتياجات المواطنين المتراكمة منذ خمسة عشر شهرا.

وأشارت القزاز في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، الى أن المياه النظيفة والصالحة للشرب تتصدر قائمة الاحتياجات لدى المواطنين، لا سيّما بعد تدمير معظم خطوط المياه في قطاع غزة، علاوة على الاحتياجات الطبية، مع تعمد الاحتلال تدمير القطاع الصحي، وتجاوز أعداد المصابين المئة ألف مصاب؛ ما يحتم إدخال المزيد من المستلزمات الطبية.

كما أشارت القزاز إلى النقص الحاد في الخيام والكرفانات، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين خلال المنخفض الجوي الحالي، في ظل تكدس مراكز الإيواء وعجزها عن استقبال المزيد من النازحين.