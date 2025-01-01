على وقع توترات "خطة ترامب".. وزير الخارجية المصري إلى واشنطن

سما / وكالات /

قررت مصر، اليوم الأحد، إرسال وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بتوترات بسبب خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة وتصريحات نتنياهو المتساوقة معها.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد الـ9 من فبراير إلى واشنطن في زيارة رسمية".

وأضافت: "من المقرر أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس".

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، وفق البيان.