استشهاد مواطنة ثانية برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس ..

طولكرم/ سما/

أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عاما)، اليوم الأحد، في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأشقر أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم نور شمس، ما أدى لاستشهادها على الفور.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أفادت بأن طواقمها في طولكرم تسلمت إصابة طفل (14 عاما) نتيجة إصابتها في مخيم نور شمس، وكذلك إصابة والدها بعيار ناري في القدم.

وكانت قد استشهدت صباح اليوم المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عاما) وجنينها، برصاص الاحتلال، وإصابة زوجها بجروح حرجة.