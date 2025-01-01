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"بن غفير" يهاجم حكومة نتنياهو ويطالب بتسريع تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة

الأحد 09 فبراير 2025 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بن غفير" يهاجم حكومة نتنياهو ويطالب بتسريع تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة



القدس المحتلة / سما/

هاجم "إيتمار بن غفير"، حكومة نتنياهو، متهمًا إياها بالخضوع للضغوط الدولية.

وطالب بن غفير بتسريع تنفيذ خطة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، ورغم موافقته على تأجيل مناقشة قانون التهجير، شدد على ضرورة البدء فورًا بتنفيذ الإجراءات.

وأفاد تقرير عبري بأن "بن غفير وافق على تأجيل طرح القانون لمدة أسبوع واحد فقط"، مشددا على أنه "يجب البدء في تنفيذ" إجراءات تدفع الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، في إطار قانون "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة".

واعتبر أن إسرائيل "تحولت إلى نكتة في الشرق الأوسط".

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