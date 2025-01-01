طوباس : الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية حاجز تياسير تمهيداً لهدمه

طوباس / سما/

أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل منفذ عملية حاجز تياسير الشهيد محمد دراغمة، في مدينة طوباس تمهيدًا لهدمه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، الليلة الماضية، وداهمت منزل عائلة الشهيد محمد دراغمة، إضافة إلى منزل شقيقه كمال.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بأخذ قياسات المنزلين، وأحدثت خلال ذلك تدميرا كبيرا في محتوياتهما.

وكانت عملية إطلاق النار وقعت الثلاثاء الماضي، على حاجز تياسير شرق مدينة طوباس، أسفرت عن مقتل جنديين بينهم قائد كتيبة وإصابة 8 آخرين واستشهاد المنفذ عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.