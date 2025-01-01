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الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرا​​​​​​​

الأحد 09 فبراير 2025 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن قسرا​​​​​​​



جنين/ سما/

قال مساعد محافظ جنين منصور السعدي، اليوم الأحد، إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالكامل وتهجير أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، هو مؤامرة على قضية اللاجئين وصولا لشطبها.

وأكد السعدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن ما يجري في مدينة جنين ومخيمها هو عقاب جماعي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة، مشددا على أن هذا العدوان المتواصل خلف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية.

وناشد السعدي المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة الدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة لا سيما وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين لشهداء ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة.

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