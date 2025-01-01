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قائد القيادة المركزية الأمريكية كوريلا يلغي زيارته لقطاع غزة بعد تصريحات ترامب

الأحد 09 فبراير 2025 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القيادة المركزية الأمريكية كوريلا يلغي زيارته لقطاع غزة بعد تصريحات ترامب



وكالات - سما-

ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، قرر إلغاء زيارة كانت مقررة إلى قطاع غزة.

وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية، وفقًا للإذاعة، أن هذا القرار اتُخذ بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لتهجير السكان من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وفي حال تمت الزيارة، كانت ستكون الأولى من نوعها التي يقوم بها ضابط أميركي رفيع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

وكان الجنرال كوريلا قد بدأ زيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، استمرت من الأربعاء إلى الجمعة. ووفقًا لبيان القيادة المركزية الأميركية، فقد التقى كوريلا خلال هذه الزيارة مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومار بار، ومسؤولين آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مدير جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك”، رونان بار، ومدير الموساد، ديفيد برنياع.

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