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تراتب يحذر ايران : الاتفاق النووي او القصف ..

الأحد 09 فبراير 2025 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراتب يحذر ايران : الاتفاق النووي او القصف ..



واشنطن / وكالات /

حذر الرئيس الأمريكي القادة الإيرانيين من مغبة "القيام بما يفكرون فيه حاليا" وحثهم على التوصل إلى صفقة نووية ستجنب إيران هجوما إسرائيليا أو أمريكيا واسع النطاق.

وقال دونالد ترامب في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "نيويورك بوست" ونشرت اليوم الأحد: "أود أن يتم التوصل إلى صفقة مع إيران حول (وضعها) غير النووي. أفضل ذلك على قصفها بشكل جهنمي.. هم لا يريدون الموت. لا أحد يريد الموت".

وأضاف: "إذا أبرمنا الصفقة فلن تقصفهم إسرائيل".

لكنه لم يكشف تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع إيران، وقال: "لا أحب أن أفصح لكم عما سأخبرهم به. هذا ليس لطيفا".

وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب أن أقوله، وآمل أن يقرروا عدم القيام بما يفكرون فيه حاليا. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء حقا"، وأضاف: "سأخبرهم أنني سأبرم صفقة".

وعندما سئل عما سيعرضه على إيران في المقابل، قال: "لا يمكنني قول ذلك لأنه أمر مقرف للغاية. لن أقصفهم".

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