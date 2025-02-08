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قمة عربية طارئة بالقاهرة حول القضية الفلسطينية في الـ 27 من فبراير الحالي..

الأحد 09 فبراير 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قمة عربية طارئة بالقاهرة حول القضية الفلسطينية في الـ 27 من فبراير الحالي..



القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية ستستضيف، قمة عربية طارئة يوم 27 شباط/ فبراير الجاري بالقاهرة.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، أن القاهرة تستضيف قمة عربية طارئة بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتابعت أن القرار جاء بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

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